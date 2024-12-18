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Силы ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области силы ПВО нейтрализуют ракетную опасность

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — написал он.

По предварительной информации оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Данные уточняются.

18 декабря министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль. Всего регион атаковали 18 украинских беспилотников.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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