В Генштабе ВС РФ назвали объемы поставок на Украину с начала СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что страны Запада с начала спецоперации поставили Украине более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, а также 40 тысяч беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, украинские войска также получили более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, 280 реактивных систем залпового огня и около 1800 орудий полевой артиллерии.

16 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона сообщало, что ошибки в инвентаризации стали причиной сокращения поставок на Украину противотанковых ракет Javelin.

13 декабря США сообщили о выделении дополнительной военной помощи для Украине в размере $500 миллионов из запасов Пентагона.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявлял, что главы МИД Евросоюза планируют рассмотреть вопрос о выделении на поставки вооружений Украине €6 млрд из Европейского фонда мира.

Ранее Захарова назвала военную помощь США «черным пакетом» для жителей Украины.