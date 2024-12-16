Вашингтон сократил поставки ракет Javelin Киеву

Ошибки в инвентаризации стали причиной сокращения поставок Вашингтоном противотанковых ракет Javelin Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона.

Почти 67% оборонных изделий, которые нуждаются в мониторинге, поступили на Украину в 2022 году, но их учет не отслеживался, говорится в аудиторском отчете. Большая часть оборонных изделий, включая ракеты Javelin, больше не находится в украинской армии, отмечается в документе.

В ведомстве предполагают, что оборонные товары могли быть утеряны, уничтожены или израсходованы ВСУ без должного учета.

12 ноября сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск согласился с пользовательницей его соцсети X, что после окончания конфликта на Украине будет необходимо провести аудит помощи США, предоставленной Украине. Так он прокомментировал пост одной из пользовательниц, которая заявила, что после завершения конфликта американцы «заслуживают полного аудита того, куда пошли наши деньги на Украине».

В октябре стало известно, что представители министерства обороны США провели аудит применения американских запчастей вооруженными силами Украины. В ходе проверки не было выявлено значительных нарушений, однако были обнаружены некоторые недостатки в нормативной базе, которые затрудняют процесс обращения запасных частей.

Ранее на Украине обнаружили крупные незаконные начисления в ходе аудита в войсках.