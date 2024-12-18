Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала военную помощь США «черным пакетом» для жителей Украины

Захарова: помощь США Киеву становится черным пакетом для украинцев

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Каждый пакет помощи Соединенных Штатов украинской стороне становится для граждан Украины «черным пакетом, в которые их упаковывают». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым черным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают», — заявила она.

По ее словам, 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на сумму $500 млн. Захарова отметила, что в поставку войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и отражения атак беспилотников, а также ракеты, транспорт и оборудование для биологической, химической и ядерной защиты.

До этого газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона писала, что администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет потратить все оставшиеся $5,6 миллиарда средств, которые были выделены конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине. В материале также утверждается, что избранный президент США Дональд Трамп может и не закончить начатые при Байдене поставки помощи, это может быть связано с желанием нового хозяина Белого дома как можно скорее завершить конфликт.

Ранее американский профессор рассказал, как один звонок может завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами