Каждый пакет помощи Соединенных Штатов украинской стороне становится для граждан Украины «черным пакетом, в которые их упаковывают». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым черным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают», — заявила она.

По ее словам, 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на сумму $500 млн. Захарова отметила, что в поставку войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и отражения атак беспилотников, а также ракеты, транспорт и оборудование для биологической, химической и ядерной защиты.

До этого газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона писала, что администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет потратить все оставшиеся $5,6 миллиарда средств, которые были выделены конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине. В материале также утверждается, что избранный президент США Дональд Трамп может и не закончить начатые при Байдене поставки помощи, это может быть связано с желанием нового хозяина Белого дома как можно скорее завершить конфликт.

Ранее американский профессор рассказал, как один звонок может завершить конфликт на Украине.