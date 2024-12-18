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В Генштабе ВС РФ заявили об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Глава Генштаба Герасимов: ВС РФ остановили продвижение ВСУ в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что войска РФ остановили продвижение украинской армии в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герасимова, российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников вглубь территории РФ с применением авиации и артиллерии. В настоящее время продолжается их уничтожение и выдавливание из занятых населенных пунктов.

Герасимов уточнил, что в период боевых действий в приграничных районах Курской области ВСУ потеряли свыше 42 тысяч человек, более 1 800 танков и бронированных машин, а также свыше 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

18 декабря военкор Юрий Подоляк заявил, что ВСУ готовят в Курской области «удар последней надежды». По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские военные уничтожили танк Abrams в Курской области.

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