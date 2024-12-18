Украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды». Об этом заявил военкор Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

«При этом противник проводит настоящую компанию по дезинформации в отношении направления и даты», — заявил он.

По словам Подоляка, на Покровском и Кураховском направлениях произошел фактически полуразвал фронта ВСУ. Он добавил, что «держит кулаки» за российских солдат.

12 декабря в Минобороны сообщили, что российские военные освободили село Новоивановка в Курской области. По данным ведомства, войска РФ также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны украинской армии.

Ранее Хинштейн рассказал о тяжелейших условиях в оккупированных селах в Курской области.