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Российские военные уничтожили танк Abrams в Курской области

МО: крымские десантники двумя дронами уничтожили танк Abrams в Курской области

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

Расчеты операторов БПЛА, состоящие из крымских десантников, уничтожили танк Abrams производства США, который военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали в районе недавно освобожденного села Новоивановки, расположенного в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, точным ударом FPV-дрона оператор — командир взвода с позывным «Чехов» — поразил и обездвижил Abrams, а вторым попаданием его подчиненные окончательно уничтожили танк.

По информации ведомства, боевая машина была ликвидирована с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

11 декабря в Минобороны России сообщили, что ВС России освободили в Курской области приграничные села Дарьино и Плехово.

На следующий день в оборонном ведомстве заявили об освобождении курского села Новоивановка, расположенного в приграничье.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин объяснил сокращение танковых потерь ВСУ.

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