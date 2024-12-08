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Зеленский огласил потери ВСУ с начала проведения СВО

Зеленский: Украина с 24 февраля 2022 года потеряла 43 тысячи военных

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года украинская армия потеряла 43 тысяч военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина потеряла 43 тысяч бойцов, еще 370 тысяч получили ранения. В начале 2024 года он оценивал потери ВСУ в 31 тысячу военных.

Таким образом, он опроверг данные, представленные избранным президентом США Дональдом Трампом.

8 декабря Трамп заявил, что ВСУ потеряли порядка 400 тысяч человек.

В Кремле также опровергли слова Дональда Трампа о потерях российской армии. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленные Трампом данные сделаны на основе украинской позиции.

8 декабря Трамп в соцсети Truth Social назвал потери Украины и России в конфликте и призвал стороны прекратить это «безумие» и договориться о прекращении огня. Он также заявил о желании Киева заключить сделку с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что Украина хочет сделки с Россией.

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