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Стало известно о планах США разместить тактическое ядерное оружие в Британии

Telegraph: США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Тактическое ядерное оружие США может появиться на американской военной базе Лейкенхит в Великобритании уже в ближайшие годы. Об этом сообщает газета Telegraph.

»Вашингтон... строит новое хранилище тактического ядерного оружия военной базе Лейкенхит», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что строительство будет завершено в ближайшие несколько лет, после чего США разместят там ядерные боеголовки.

По данным издания, сейчас в Европе находится около 100 американских атомных бомб B-61, а Британия и Франция планируют объединить усилия для разработки тактического ядерного оружия.

Накануне газета The New York Times провела опрос среди 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе, по поводу использования президентом ядерного оружия без одобрения конгресса. Часть респондентов положительно ответили на вопрос об одностороннем праве лидера страны нанести превентивный ядерный удар в ответ на атаку оружия массового поражения другого государства без одобрения большинства конгрессменов.

11 декабря журнал The National Interest писал, что Соединенные Штаты могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по украинскому военному заводу в Днепропетровске.

Ранее в Германии испугались возможной разработки Украиной ядерного оружия.

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