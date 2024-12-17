В конгрессе США выступили за использование президентом ядерного оружия

Некоторые американские конгрессмены высказались за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание провело опрос среди 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате США в январе.

Часть респондентов положительно ответили на вопрос об одностороннем праве президента нанести превентивный ядерный удар в ответ на атаку оружия массового поражения другого государства без одобрения конгресса.

Кроме того, конгрессменов также попросили оценить, насколько они будут чувствовать себя комфортно, если победивший на выборах США республиканец Дональд Трамп будет наделен такими полномочиями. По словам журналистов, каждому опрошенному демократу «было очень неловко» из-за того, что у Трампа будет право нанести упреждающий удар «в любое время и по любой цели» только по своей команде.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, и потенциал, сбалансированное развитие этих сил будет поддерживаться. Глава государства при этом подчеркнул ,что РФ сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием.

Ранее в Германии испугались возможной разработки Украиной ядерного оружия.