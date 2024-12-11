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Стало известно, что США могут передать свои ядерные бомбы Украине

NI: США могут разместить свои ядерные бомбы B-61 на Украине из-за «Орешника»

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Министерство обороны РФ

Соединенные Штаты могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивалась война на Украине, ее нельзя исключать», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале журнала, у США есть «много мощного ядерного оружия», которое можно было бы передать полякам или украинцам, однако ядерные бомбы B-61, «вероятно, являются лучшим выбором».

Как напоминает NI, бомбы B-61 на протяжении многих лет размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте заявлял, что конфликт на территории Украины может разрастись до применения ядерного оружия.

Кроме того, сообщалось, что Украина хочет «создать инцидент», следствием которого станет ядерная эскалация конфликта с Россией.

Ранее на Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник».

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