Киев признал, что ВС РФ зашли в Анновку к югу от Курахово, сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные аналитического центра Deep State.

«Западнее россияне <...> еще ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — говорится в публикации.

По информации издания, если ВС РФ выйдут к трассе возле Константинополя, то группировка ВСУ близ Курахово окажется под угрозой окружения.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли на окраины села Сторожевое в Запорожской области.

Он добавил, что за населенный пункт начались бои.

Накануне Рогов заявлял, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее Курахово.

Ранее сообщалось, что взятие Максимильяновки облегчило продвижение ВС РФ на Курахово.