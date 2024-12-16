Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный заявил о ключевом значении взятой под контроль Максимильяновки

РИА: взятие Максимильяновки облегчило продвижение ВС РФ на Курахово

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие поселка Максимильяновка упростило российским войскам продвижение на город Курахово. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российских военных.

Командир батальона 102 полка 150-й дивизии рассказал агентству, что ВСУ готовились к обороне этого села, возводя опорные пункты на каждом перекрестке и роя траншеи между зданиями и под ними.

По его словам, во время штурма ВС РФ украинские военные укрывались в подвалах административных зданий.

«Для нас Максимильяновка имела ключевое значение – это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт», — сказал агентству командир роты с позывным «Сократ».

Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления.

1 декабря министерство обороны России сообщало, что российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях, включая Максимильяновку.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами