Взятие поселка Максимильяновка упростило российским войскам продвижение на город Курахово. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российских военных.

Командир батальона 102 полка 150-й дивизии рассказал агентству, что ВСУ готовились к обороне этого села, возводя опорные пункты на каждом перекрестке и роя траншеи между зданиями и под ними.

По его словам, во время штурма ВС РФ украинские военные укрывались в подвалах административных зданий.

«Для нас Максимильяновка имела ключевое значение – это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт», — сказал агентству командир роты с позывным «Сократ».

Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления.

1 декабря министерство обороны России сообщало, что российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях, включая Максимильяновку.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области.