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Рогов заявил, что российские военные зашли на окраины Сторожевого

Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Сторожевое в Запорожской области, идут бои

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска зашли на окраины села Сторожевое в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое», — сказал Рогов.

Он добавил, что за населенный пункт начались бои.

Накануне Рогов заявил, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее Курахово.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны заявил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий.

Украина, по его словам, контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что взятие Максимильяновки облегчило продвижение ВС РФ на Курахово.

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