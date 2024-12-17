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Марочко заявил, что российские военные закрепились на широком участке вдоль реки Оскол

Марочко: ВС РФ закрепились на участке вдоль реки Оскол у Масютовки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска закрепились на участке вдоль реки Оскол. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После продвижения наших войск западнее населенного пункта Масютовка передовым подразделениям удалось закрепиться на широком участке фронта вдоль реки Оскол — порядка 8 км», — сказал Марочко.

По его данным, ВС РФ разминировали береговую зону и создали долговременные огневые точки, а также наблюдательные посты. На некоторых участках российские военные нарастили силы и создали стабильные логистические цепочки снабжения, отметил эксперт.

Он добавил, что у военных РФ, благодаря этим действиям, появилась возможность «быстро форсировать водную преграду» на участке от населенного пункта Гряниковка до северо-запада Синьковки.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.

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