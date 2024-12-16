Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит отправку военных ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия не поддержит отправку европейских солдат на Украину

close
Global Look Press

Венгерские власти отвергают идею об отправке солдат из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, заявил на брифинге глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляция пресс-конференции дипломата шла на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы вообще считаем чрезвычайно рискованным с точки зрения эскалации отправку военных ЕС на Украину с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы», — высказался Сийярто.

15 декабря министр сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса.

По словам дипломата, Орбан хотел предложить Зеленскому заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Сийярто назвал действия Киева беспрецедентным жестом с точки зрения дипломатии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал звонок Орбана российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

Ранее в ЕС заблокировали выделение Киеву €6 млрд.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами