Глава МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит отправку военных ЕС на Украину

Венгерские власти отвергают идею об отправке солдат из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, заявил на брифинге глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляция пресс-конференции дипломата шла на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы вообще считаем чрезвычайно рискованным с точки зрения эскалации отправку военных ЕС на Украину с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы», — высказался Сийярто.

15 декабря министр сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса.

По словам дипломата, Орбан хотел предложить Зеленскому заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Сийярто назвал действия Киева беспрецедентным жестом с точки зрения дипломатии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал звонок Орбана российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

Ранее в ЕС заблокировали выделение Киеву €6 млрд.