Путин призвал сохранить набранный темп продвижения ВС РФ

Президент России Владимир Путин призвал сохранить набранный темп продвижения российских войск. Об этом глава государства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, передает сайт Кремля.

«Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен», — сказал российский лидер.

Также в рамках заседания Путин заявил, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России была повышена до 1,5 млн военнослужащих. Президент отметил, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава армии.

Помимо этого, глава государства заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. По его словам, российские военнослужащие прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу для России.