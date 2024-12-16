Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал сохранить набранный темп продвижения ВС РФ

Путин рассчитывает на сохранение набранного темпа продвижения ВС РФ

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал сохранить набранный темп продвижения российских войск. Об этом глава государства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, передает сайт Кремля.

«Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен», — сказал российский лидер.

Также в рамках заседания Путин заявил, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России была повышена до 1,5 млн военнослужащих. Президент отметил, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава армии.

Помимо этого, глава государства заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. По его словам, российские военнослужащие прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу для России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами