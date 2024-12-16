Путин назвал важнейшую задачу для России

Социальные гарантии военнослужащих и их семей должны укрепляться, это важнейшая задача государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что «за последние годы в этой сфере многое сделано».

«Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной [военной] операции, забота о семьях получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий. Вот это должно быть в центре нашего внимания», — указал Путин. Отрывок его выступления публикует Telegram-канал «Смотри».

В понедельник президент принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами. В заседании принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин рассказал, что обеспечивает суверенитет России.