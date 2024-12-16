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Путин назвал нападение на Курскую область преступлением против народа России

Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что «курская авантюра» киевских властей является преступлением против российского народа. Об этом он сказал во время выступления в Национальном центре управления обороной РФ.

Российский президент также заявил, что для российской армии является святой обязанностью выбить противника с территории Курской области.

Путин также добавил, что приоритетная задача спецслужб России — найти и покарать преступников, действовавших в Курской области.

Тем временем российская армия ежедневно пополняется новыми бойцами, отметил Путин. Он отметил, что на службу по контракту ежедневно поступает более тысячи россиян.

В рамках заседания Путин также заявил, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава армии. По словам главы государства, штатная численность российских войск повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Ранее Путин рассказал, что обеспечивает суверенитет России.

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