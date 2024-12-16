Путин рассказал, сколько россиян ежедневно заключает контракт с Минобороны

На службу в Вооруженные силы России по контракту ежедневно поступает более тысячи россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, передает сайт Кремля.

«Люди добровольно идут на фронт», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил российских военнослужащих за их героизм и защиту суверенитета страны. Президент отметил, что военные получают огромную поддержку со стороны общества.

В рамках заседания Путин также заявил, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава армии. По словам главы государства, штатная численность российских войск повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Глава государства поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для армии. Российский лидер отметил, что ежедневно в войска поставляют несколько тысяч дронов.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу для России.