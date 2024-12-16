Белоусов заявил, что в 2024 году в армию набрали более 420 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы РФ в 2024 году приняли свыше 427 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства с президентом Владимиром Путиным.

Также, по его словам, ежедневно в стране заключают контракты более 1,2 тыс. человек.

Тем временем министр обратил внимание, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО. Он заявил, что конфликт с альянсом возможен уже в ближайшее десятилетие. По его словам, об этом говорят решения на саммите альянса и доктринальные документы.

В конце ноября депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин указал на успехи ВС РФ на всей линии фронта в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО отталкивается от своих планов и строго их выполняет. Сейчас «идет успех на всем фронте, на всей линии соприкосновения», указал Заварзин.

Ранее Белоусов назвал обеспечение победы в СВО главной целью Минобороны в 2025 году.