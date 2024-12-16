Минобороны России готовится к возможному конфликту с НАТО

Минобороны России работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО, заявил глава ведомства Андрей Белоусов на коллегии МО. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

«Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе», — сказал Белоусов.

Министр обороны отметил, что конфликт с НАТО возможен уже в ближайшее десятилетие. По его словам, об этом говорят решения на саммите альянса и доктринальные документы.

Выступая на коллегии, президент РФ Владимир Путин заявил, что устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Также, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ.

Кроме того, Путин сказал, что Запад довел Россию до «красной черты», когда уже нельзя было не ответить, а теперь пугает население своих стран российской угрозой.

Ранее Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героев России.