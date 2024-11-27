Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин указал на успехи ВС РФ на всей линии фронта в зоне спецоперации. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «самом опасном моменте для Украины» с начала конфликта.

Депутат подчеркнул, что Россия в ходе СВО отталкивается от своих планов и строго их выполняет. Сейчас «идет успех на всем фронте, на всей линии соприкосновения», указал Заварзин.

До этого Дмитрий Кулеба заявлял, что ВС РФ могут оказаться под Полтавой, Днепропетровском и Запорожьем из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир между Киевом и Москвой. Кулеба пояснил, что это может случиться, если Трамп «посадит» Украину на «снарядную диету» и не захочет больше оснащать украинские войска оружием и боеприпасами ради заключения мирного соглашения.

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