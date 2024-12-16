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Очевидцы сообщили, что склад в сирийском Тартусе продолжает детонировать

Al Mayadeen: склад с ракетами в сирийском Тартусе продолжает детонировать

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Склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать. Об этом пишет Al Mayadeen.

По словам очевидцев, бригады спасателей до сих пор не могут приблизиться к складам.

«Взрывы в провинции Тартус продолжаются после ударов по сирийским складам со стратегическими ракетами», — сообщает телеканал.

Как сообщает источник, за прошедшие несколько часов нанесли не менее 12 ударов по объектам ПВО, а также военным складам на территории Сирии.

В ночь на 16 декабря ливанский телеканал Al Manar сообщил, что военно-воздушные силы Израиля атаковали военные объекты, расположенные в Сирии. По его данным, «сильные взрывы» произошли в восточной сельской местности Тартуса.

Недавно глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику.

Ранее израильская авиация атаковала военные объекты в Сирии под Дамаском.

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