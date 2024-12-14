Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильская авиация атаковала военные объекты в Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска

close
Ammar Awad/Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали ракетами несколько военных объектов в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил портал Naharnet.

По его данным, самолеты нанесли удары по лагерям сирийских военных в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые расположены в горной местности Эль-Каламун на западе от столицы Сирии.

Местные жители рассказали, что слышали сильные взрывы и видели столбы дыма, поднимающиеся в небо с мест, куда пришлись попадания. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

14 декабря лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории страны. По его словам, Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах, и никакие аргументы еврейского государства не оправдывают это вторжение.

Также в субботу аш-Шараа сказал, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция не собирается вступать в конфликт с Израилем.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.

Ранее Медведев обвинил Израиль в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами