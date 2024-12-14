Израильская авиация атаковала военные объекты в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали ракетами несколько военных объектов в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил портал Naharnet.

По его данным, самолеты нанесли удары по лагерям сирийских военных в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые расположены в горной местности Эль-Каламун на западе от столицы Сирии.

Местные жители рассказали, что слышали сильные взрывы и видели столбы дыма, поднимающиеся в небо с мест, куда пришлись попадания. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

14 декабря лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории страны. По его словам, Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах, и никакие аргументы еврейского государства не оправдывают это вторжение.

Также в субботу аш-Шараа сказал, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция не собирается вступать в конфликт с Израилем.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.

Ранее Медведев обвинил Израиль в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.