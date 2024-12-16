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Израиль атаковал военные объекты в Сирии

Al Manar: Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные объекты, расположенные в Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале ливанского телевидения Al Manar.

«Израиль нанес удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс в центральной Сирии», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:35 по московскому времени.

Кроме того, «сильные взрывы» произошли в восточной сельской местности Тартуса. По данным телеканала, истребители Израиля ударили по складам боеприпасов армии Сирии.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии.

Ранее оппозиция Сирии заявила, что не будет вступать в конфликт с Израилем.

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