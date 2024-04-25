Путин рассказал о работе «народного ВПК»

«Народный ВПК» сейчас в России работает вовсю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
«По отраслям, конечно, одна из наисложнейших отраслей — это беспилотники и все что с ним связано, включая искусственный интеллект», — отметил он.
По словам российского лидера, в Минобороны РФ «этим занимается». Путин подчеркнул, что в ведомстве не успевают следить за предложениями людей, занятых в этой сфере.
Глава государства напомнил о зависимости успеха на линии боевых соприкосновений от того, насколько эффективно «решаются технологические задачи».
Накануне США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством. Это заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его высказывание последовало после голосования в Совбезе ООН, во время которого Россия наложила вето на предложенную Вашингтоном и Токио резолюцию о запрете на размещение арсенала в космосе.
Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.