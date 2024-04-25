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Путин рассказал о работе «народного ВПК»

Путин заявил, что «народный ВПК» сейчас в России работает вовсю

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

«Народный ВПК» сейчас в России работает вовсю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По отраслям, конечно, одна из наисложнейших отраслей — это беспилотники и все что с ним связано, включая искусственный интеллект», — отметил он.

По словам российского лидера, в Минобороны РФ «этим занимается». Путин подчеркнул, что в ведомстве не успевают следить за предложениями людей, занятых в этой сфере.

Глава государства напомнил о зависимости успеха на линии боевых соприкосновений от того, насколько эффективно «решаются технологические задачи».

Накануне США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством. Это заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его высказывание последовало после голосования в Совбезе ООН, во время которого Россия наложила вето на предложенную Вашингтоном и Токио резолюцию о запрете на размещение арсенала в космосе.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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