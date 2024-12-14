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В Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. В городе Шебекино беспилотник атаковал дом, повредив остекление и фасад здания.

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилёта снаряда выбиты окна, повреждены кровли и заборы двух частных домовладений», — заявил губернатор.

Гладков добавил, что в Валуйском округе в районе поселка Уразово БПЛА атаковал легковой автомобиль. На местах падения дронов работают сотрудники оперативных служб города, информация о последствиях уточняется.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошлые сутки сбили 60 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. В Минобороны также отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по трем складам беспилотников и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.

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