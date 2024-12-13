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Группировка «Восток» взяла семь населенных пунктов за месяц

Минобороны: группировка войск «Восток» взяла семь населенных пунктов за месяц

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Восток» взяла под контроль семь населенных пунктов за месяц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О ситуации на фронте командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России Андрею Белоусову.

За последний месяц бойцы взяли под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров.

«В результате эффективного применения высокоточных средств поражения противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе», — сообщили в ведомстве.

12 декабря сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. ВС России нанесли удар по живой силе и технике противника.

Потери ВСУ составили до 390 военных. Кроме того, украинские войска потеряли танк, самоходные артустановки Krab и «Гвоздика», а также гаубицы: две «Мста-Б» и две Д-30.

Ранее в Общественной палате РФ заявили о продвижении российских войск в Курахово.

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