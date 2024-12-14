Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Об этом заявил лидер новых властей аш-Шараа, пишет ТАСС.

«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — сказал он в эфире телеканала Syria TV.

По его словам, в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

9 декабря представители сирийской оппозиции сообщили, что новая власть намерена распустить все вооруженные группы, создав единое военное управление. Силы, свергнувшие президента Башара Асада, также планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее оппозиция Сирии заявила, что власти ждут от РФ пересмотра отношений с сирийцами.