Российские военнослужащие заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что украинские войска попали в ловушку на рубеже от населенного пункта Веселый Гай до Успеновки. Последнее находится к югу от города Курахово, за который сейчас идут активные бои.

«Выйти из «огненного мешка» невредимыми [членам] группировки, очевидно, не удастся», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что протяженность созданного Вооруженными силами РФ «огненного мешка» превышает четыре километра.

12 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны улучшили позиции по переднему краю в Курахово и взяли под свой контроль несколько многоэтажных домов. По его словам, после этого сражения произошли у здания городского совета.

На следующий день российские солдаты приступили к зачистке Южного микрорайона Курахово от бойцов ВСУ. Рогов рассказал, что сейчас украинские формирования пытаются удержать позиции в западной и северо-западной частях населенного пункта.

Ранее военные ВС РФ выбили украинских солдат из села, расположенного к северу от Курахово.