Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские бойцы попали в «огненный мешок» к югу от Курахово

ТАСС: российские военные заблокировали группировку ВСУ южнее Курахово

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что украинские войска попали в ловушку на рубеже от населенного пункта Веселый Гай до Успеновки. Последнее находится к югу от города Курахово, за который сейчас идут активные бои.

«Выйти из «огненного мешка» невредимыми [членам] группировки, очевидно, не удастся», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что протяженность созданного Вооруженными силами РФ «огненного мешка» превышает четыре километра.

12 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны улучшили позиции по переднему краю в Курахово и взяли под свой контроль несколько многоэтажных домов. По его словам, после этого сражения произошли у здания городского совета.

На следующий день российские солдаты приступили к зачистке Южного микрорайона Курахово от бойцов ВСУ. Рогов рассказал, что сейчас украинские формирования пытаются удержать позиции в западной и северо-западной частях населенного пункта.

Ранее военные ВС РФ выбили украинских солдат из села, расположенного к северу от Курахово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами