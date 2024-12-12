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В Общественной палате РФ заявили о продвижении российских войск в Курахово

Рогов: ВС РФ в ходе боев за Курахово взяли под контроль ряд многоэтажных зданий

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие улучшили позиции по переднему краю в городе Курахово, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«В Курахове российские войска <…> продвинулись вперед, взяв [под свой контроль] несколько многоэтажных зданий», — отметил он.

По словам Рогова, в настоящее время сражения идут у здания городского совета. Однако сама постройка пока находится под контролем бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 декабря советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин выразил уверенность, что подразделения Вооруженных сил РФ уже в ближайшие несколько дней полностью возьмут Курахово под свой контроль. Но, как он сказал, точные сроки завершения боев за город сейчас определить нельзя.

В то же время специалист предупредил, что на фронте может произойти любая неожиданность. Речь идет о возможной переброске резервов ВСУ к населенному пункту, а также перегруппировке украинских войск.

Ранее солдаты ВС РФ подняли российский флаг на самом высоком здании в Курахово.

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