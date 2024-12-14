В приграничье Курской области сбили еще одну ракету ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Эту информацию опубликовала пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«Еще одна ракета Украины сбита силами ПВО в приграничных районах Курской области. Выражаем благодарность нашим защитникам», — говорится в заявлении.

Сегодня власти региона также сообщили о том, что в приграничной зоне были уничтожены две ракеты ВСУ.

Также в субботу стало известно, что за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 200 солдат.

Бои в российском регионе начались в августе 2024 года после вторжения ВСУ. Российские войска продолжают вытеснять противника из Курской области. Так, 13 декабря они уничтожили два британских танка Challenger.

Ранее самолет ВСУ сбили севернее Херсона.