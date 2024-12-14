Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет ВСУ сбили севернее Херсона

Пресс-служба Сальдо: силы ПВО сбили истребитель ВСУ севернее Херсона

close
Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Херсона. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора области Владимира Сальдо Владимир Василенко.

«Силы ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона,» — отметил Василенко.

Ранее Владимир Сальдо объявил о введении режима авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы находятся в повышенной готовности.

Днем 14 декабря в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Подробности инцидента неизвестны. На территории Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять дронов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 37 беспилотников на территории России.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами