Самолет ВСУ сбили севернее Херсона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Херсона. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора области Владимира Сальдо Владимир Василенко.

«Силы ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона,» — отметил Василенко.

Ранее Владимир Сальдо объявил о введении режима авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы находятся в повышенной готовности.

Днем 14 декабря в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Подробности инцидента неизвестны. На территории Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять дронов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 37 беспилотников на территории России.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино.