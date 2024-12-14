ВСУ за сутки лишились 200 бойцов в Курской области

За прошедшие сутки потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) составили более 200 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились танка, боевой машины пехоты Bradley, а также двух артиллерийских орудий.
Всего с начала боевых действий в Курской области противник лишился более 40 тысяч военных и 240 танков.
Известно также, что за сутки в Курской области три солдата ВСУ сдались в плен российским военнослужащим.
Сообщалось также, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты в приграничных районах Курской области.
Бои в российском регионе начались в августе 2024 года после вторжения ВСУ. Российские войска продолжают вытеснять противника из Курской области. Так, 13 декабря они уничтожили два британских танка Challenger.
Ранее морпех ВС РФ рассказал, как взял в плен «человека дождя» в Курской области.