За прошедшие сутки потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) составили более 200 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились танка, боевой машины пехоты Bradley, а также двух артиллерийских орудий.

Всего с начала боевых действий в Курской области противник лишился более 40 тысяч военных и 240 танков.



Известно также, что за сутки в Курской области три солдата ВСУ сдались в плен российским военнослужащим.

Сообщалось также, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты в приграничных районах Курской области.

Бои в российском регионе начались в августе 2024 года после вторжения ВСУ. Российские войска продолжают вытеснять противника из Курской области. Так, 13 декабря они уничтожили два британских танка Challenger.

Ранее морпех ВС РФ рассказал, как взял в плен «человека дождя» в Курской области.