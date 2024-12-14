Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты в приграничных районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«Две ракеты уничтожены в приграничных районах Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — отметили в пресс-службе.

Утром 14 декабря Росгвардия сообщила, что совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны России были уничтожены более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

13 декабря Вооруженные силы РФ уничтожили два британских танка Challenger в Курской области. Кроме того, российские войска подбили немецкую боевую машину пехоты Marder.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее ВСУ лишились танка Abrams в Курской области.