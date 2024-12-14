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Три солдата ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области

Минобороны: в Курской области три военнослужащих ВСУ сдались в плен

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Курской области три солдата ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, на Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли 200 бойцов. Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, бронированный автомобиль, танк и два артиллерийских орудия, миномет и станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» смогли занять более выгодные рубежи, в результате их действий ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубицу Д-30.

14 декабря стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты в приграничных районах Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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