Украинские войска предприняли попытку нанести удар по Донецку с использованием дальнобойных ракет, однако атака была успешно отражена. Обломки ракет упали на территорию Киевского района города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», – отметил глава республики.

Он подчеркнул, что благодаря эффективной работе средств противовоздушной обороны никто не пострадал, значительных разрушений также нет.

Однако в результате обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в данном районе Донецка, отметил Пушилин.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об испытании новой ракеты «Рута», они проходят успешно. Однако он не стал раскрывать ее тактико-технические характеристики.

До этого Зеленский рассказал, что Украина применила в боевых условиях новую ракету-дрон «Пекло». Этот дрон — разработка украинской оружейной промышленности. Ракета развивает скорость до 700 км/ч, максимальное расстояние полета ограничено 700 километрами.

Ранее Трамп заявил, что против ударов ВСУ по России.