Зеленский сообщил об испытании новой украинской ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об испытании новой ракеты «Рута». Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

По словам Зеленского, испытания ракеты проходят «успешно». Каких-либо тактико-технических характеристик он не назвал.

Свое заявление президент Украины сделал в ходе вручения премии имени Бориса Патона, уточнило издание «Страна.ua».

24 ноября сообщалось, что Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты. По данным The Wall Street Journal, украинские чиновники недавно дали понять, что новое вооружение может быть использовано против российских войск в ближайшее время. Однако украинской ракетной программе не хватает денег, что может сказаться на ее эффективности, отмечает издание.

19 ноября глава украинского минобороны Рустем Умеров отмечал, что Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. По его словам, уже изготовлены первые 100 ракет.

До этого президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Ранее на Украине сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона «Пекло».