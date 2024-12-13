Украинскую ракету сбили над центром Донецка

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над центром Донецка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Над центром города сбита ракета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уничтожение ракеты сопровождалось взрывной волной, которая повредила стекла в ряде домов.

13 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе Таганрога в Ростовской области.

По данным Telegram-канала Mash, всего было задействовано не менее 120 ракет, в том числе «Искандер» и «Кинжал». В результате атаки пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты истребителей F-16. Ракеты поразили завод по производству беспилотников и ремонту вертолетов в пригороде Борисполя. Кроме того, был прилет в порт города Одессы. Также были поражены ТЭС и подстанции в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях Украины.

В результате по всей Украине начались экстренные отключения электричества, «полстраны» остались без света, оценивают ситуацию эксперты. При этом в США предполагают, что Москва в качестве возмездия может вновь применить «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу.