В Минобороны сообщили о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

Личный состав пострадал при ударе Вооруженных сил Украины дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу в Ростовской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны России.

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке», — сообщили в Минобороны.

До этого в Минобороны заявили, что достоверно установлено, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Таганроге были использованы шесть баллистических ракет ATACMS.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в Госдуме прокомментировали ракетную атаку на Таганрог.