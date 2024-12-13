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Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

МО: в течение недели в плен ВС РФ сдались 87 украинских военных

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Министерство обороны РФ

В течение недели в зоне специальной военной операции (СВО) в плен сдались 87 украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, с начала проведения СВО украинские войска потеряли 649 самолетов, 283 вертолета, 37 633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 549 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 190 единиц специальной военной автомобильной техники.

12 декабря агентство ТАСС сообщало, что группа украинских солдат вместо контратаки сдалась в плен под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. По информации агентства, украинские военные сдались в плен в окрестностях села Благодатное под Великой Новоселкой. Под контролем российских войск оказались бойцы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 110-й и 48-й инженерной.

Утром 13 декабря полковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

Ранее пленный сообщил о резком сокращении населения Харькова.

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