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ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской области

Минобороны: бойцы группировки «Днепр» ударили по ВСУ в Херсонской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Михайловка и Никольское.

«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 37 вражеских беспилотников, а также ракету HIMARS.

До этого бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия располагает достаточными силами, чтобы установить полный контроль над Херсонской и Запорожской областями. Военный считает, что Москва хочет «легитимизировать статус» этих регионов, заняв их полностью.

10 декабря сообщалось, что ВСУ готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские группы сейчас перебрасывают свои силы с Херсонского направления в Курскую область, поэтому не в силах подготовить наступление на херсонском фронте.

Ранее глава Херсонской области оценил значение успешного испытания «Орешника».

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