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Байден пытается организовать историческую переброску оружия Украине

CNN: США пытаются устроить историческую переброску оружия Украине

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Leah Millis/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена пытается реализовать историческую переброску оружия Украине до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Украине пытаются поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни единиц бронетехники, а также ряд других типов вооружений для Киева. При этом 12 декабря Трамп назвал ошибочным решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием американского производства вглубь территории России.

До этого Трамп предложил военным ЕС контролировать прекращение огня на Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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