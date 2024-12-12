Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

WSJ: Трамп предложил разместить военных ЕС для контроля прекращения огня на Украине

close
Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, об этом Трамп упомянул на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и Франции — Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря. Республиканец рассматривает такую возможность на случай установления режима прекращения огня, которого он хочет добиться.

В начале ноября The Telegraph написала, что нынешний президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики. Тогда в публикации обратили внимание, что такой вариант развития событий рассматривается Трампом как один из возможных, но не окончательный.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами