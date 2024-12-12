Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, об этом Трамп упомянул на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и Франции — Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря. Республиканец рассматривает такую возможность на случай установления режима прекращения огня, которого он хочет добиться.

В начале ноября The Telegraph написала, что нынешний президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики. Тогда в публикации обратили внимание, что такой вариант развития событий рассматривается Трампом как один из возможных, но не окончательный.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.