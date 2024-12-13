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Политолог раскрыл, чем могут обернуться последние недели президентства Байдена

Профессор Дизен предупредил об опасной эскалации по Украине до ухода Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

В последние недели работы администрации президента США Джо Байдена можно ожидать опасную эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США», — предупредил политолог.

Так эксперт прокомментировал удар Вооруженных сил Украины вглубь территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Профессор Дизен также предположил, что на этот удар Вооруженные силы РФ могут применить новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские войска 11 декабря атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести американских баллистических ракет ATACMS.

Сообщалось, что два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», тогда как остальные нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинский удар западным оружием по Таганрогу не останется без ответа.

Незадолго до этого сообщалось, что ВС России нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет.

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.

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