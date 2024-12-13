На Украине заявили о взрывах в районе Бурштынской ТЭС

В районе города Бурштын в Ивано-Франковской области Украины, где расположена Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), прогремело более 10 взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего и информация о последствиях не уточняются.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины начался массированный ракетный удар. По его информации, при обстреле было задействовано более 120 единиц боеприпасов.

Позже глава минэнерго Украины Герман Галущенко назвал целью масштабного удара ВКС РФ энергетический комплекс страны. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдаемой, по утверждению Варшавы, «активностью РФ» на Украине.

Ранее в пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода.