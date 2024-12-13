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Польша подняла самолеты из-за России

Польша подняла самолеты в воздух из-за ударов России по Украине

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Global Look Press

Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдаемой, по утверждению Варшавы, «активностью РФ» на Украине. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X.

Там заявили, что Россия «применяет крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты против объектов на Украине, в том числе на западе страны».

«Началась работа военной авиации в нашем воздушном пространстве. В небо подняты дежурные пары истребителей, приведены в состояние высшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки», — отмечается в публикации.

В предыдущий раз польская авиация поднималась в небо из-за ударов России по территории Украины 17 ноября.

В начале ноября британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский публично выражает возмущение по поводу отказа Польши сбивать российские ракеты.

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.

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