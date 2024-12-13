В Одессе в четвертый раз за час произошли взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.

При этом координатор пророссийского сопротивления в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил, что один из ударов пришелся на порт.

Взрывы в городе начались в 5:13 по московскому времени и продолжаются до сих пор.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ начали массовый удар по Украине.

По его данным, обстрел начался примерно в 5:00 мск. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов. По словам Рогова, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры Украины.

По информации издания «Страна.ua», взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.