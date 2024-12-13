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На Украине признались в нехватке солдат

ТАСС: в рядах украинской армии не хватает солдат

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рядах Вооруженных сил Украины не хватает солдат. Об этом заявил военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны российскому журналисту, который представился украинским, передает ТАСС.

«Думаю, как и везде сейчас (в рядах ВСУ. — «Газета.Ru»), их тупо недостаточно», — признался он.

Украинский военнослужащий подчеркнул, что это «ни для кого не тайна».

Накануне сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Украины выражает недовольство темпами мобилизации, а также количеством добровольцев, которое не закрывает потребности армии в личном составе. Как отмечает «Телеграф», на Украине каждый месяц добровольно заключают контракты на службу в ВСУ более четырех тысяч человек; возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек.

Помимо этого, на Западе все чаще звучат призывы к снижению возраста мобилизации. Так, газета The Washington Post писала, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Политолог и историк Сергей Станкевич обратил внимание на то, что это решение будет бессмысленным ужесточением конфликта. Эксперт подчеркнул, что рационально объяснить отправку неопытных людей в зону проведения военной операции не получится.

Ранее в офисе Зеленского назвали «неприемлемой позицией» требование снизить возраст мобилизации.

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